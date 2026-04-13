“Riparto dai miei conti e dai miei diritti”: iniziativa per le donne detenute

Al carcere Lorusso

PALERMO – Ha preso il via nel carcere Lorusso di Pagliarelli di Palermo il progetto “Riparto dai miei conti e dai miei diritti”, promosso dalla sezione palermitana dell’associazione donne giuriste Italia (Adgi), e da Codacons Donna.

L’iniziativa è rivolta alle donne detenute e nasce con l’obiettivo di fornire strumenti concreti di conoscenza dei propri diritti, educazione finanziaria e crescita personale, al fine di favorire percorsi di autonomia e reinserimento sociale. Il progetto è coordinato dall’avvocata Federica Prestidonato e si basa su un approccio multidisciplinare innovativo grazie al contributo di una task force composta da esperte dell’area economico finanziaria Anna Maria Garofalo dell’area sociale Chiara Ferotti e Veronica Tranchida, dell’area giuridica avvocate Serena Romano, Alessia Mezzatesta, Tiziana Pantina, Irene Di Stefano, Girolama Cinzia Manzella, Giovannella Licari, Claudia Naccari, Maria Mannino, Alessandra Inguaggiato, Rosa Elvira Dattolo e Rosa Salemi.

Le partecipanti verranno accompagnate in un percorso di consapevolezza, responsabilizzazione e rafforzamento delle proprie competenze. Attraverso attività pratiche e formative, il progetto fornirà strumenti utili per la gestione del denaro, la pianificazione del bilancio familiare, il risparmio, l’uso consapevole del credito e la conoscenza dei diritti finanziari e dei servizi bancari. L’educazione finanziaria viene così intesa come leva di emancipazione, libertà e ricostruzione personale.