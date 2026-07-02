Rissa durante Palermo-Catanzaro, arrivano 8 Daspo

Si tratta di due steward, due tifosi del club rosanero e 4 componenti del club calabrese

PALERMO – Il Questore di Palermo ha disposto 8 Daspo nei confronti di due tifosi del Palermo calcio, di 38 e 56 anni, due steward in servizio allo stadio, di 37 e 57 anni, e di una delegazione della società sportiva ospite composta da 4 persone rispettivamente di 22, 25, 27 e 46 anni.

I provvedimenti arrivano dopo la una violenta rissa occorsa lo scorso 20 maggio nel settore “Tribuna Autorità” dello stadio comunale “Renzo Barbera” di Palermo durante lo svolgimento dell’incontro di playoff tra Palermo e Catanzaro.

La rissa durante Palermo-Catanzaro

Dall’indagine è emerso che un appartenente alla delegazione della squadra ospite, (27enne) durante il primo tempo della partita, poneva in essere atteggiamenti, molesti e provocatori, tali da essere ripreso da un tifoso del Palermo che, alla fine del primo tempo, lo ha redarguito, con atteggiamento di sfida, con due pacche sulla spalla.

Tale gesto generava nel supporter ospite una violenta reazione – colpiva il tifoso del Palermo con una “manata” tirandolo a se e facendolo sbattere contro un seggiolino – che ha innescato una serie di condotte violente alle quali hanno partecipato attivamente 4 rappresentanti della delegazione della squadra ospite, due tifosi del Palermo e due steward in servizio presso la Tribuna Autorità.

Per tali condotte, tutti i destinatari delle misure di prevenzione interdittive sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di rissa aggravata; per tre supportes del Catanzaro (22, 25 e 27 anni), oltre alla rissa aggravata è stata contestata anche il reato di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono attività sportive.

Le misure applicate

I Daspo sono di due anni per il 27enne sostenitore della squadra ospite da cui è scaturita la rissa, per un 37enne steward e per un 38enne tifoso del Palermo; e la durata di 1 anno per tutti gli altri, dalla data di notifica, per ciascuno dei destinatari, l’accesso agli impianti sportivi del territorio Nazionale ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli ampiamente pubblicizzate, dei Campionati italiani di serie “A”, “B”, e “C”, “Lega Pro”, “D”, “Eccellenza”, “Promozione”, “Prima, Seconda e Terza Categoria”, organizzati e disciplinati dalla FIGC, compresi quelli riconducibili alla Divisione “calcio a 5” della succitata Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, nonché dei tornei nazionali organizzati dalla F.I.F.A. e quelli di Champions League, Europa League, Coppa Intercontinentale e Conference League organizzati dalla U.E.F.A, TIM CUP e Supercoppa di Lega giocati in Italia, nonché quelli della Nazionale Italiana di calcio e della medesima compagine “Under 21”, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.