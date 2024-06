Roma, arrestato Simone Borgese: “È lui lo stupratore seriale”

Già condannato per abusi

ROMA – Preso uno stupratore seriale a Roma. È Simone Borgese, già condannato per altri due abusi avvenuti a Roma.

Simone Borgese, “lo stupratore seriale”

Dopo le condanne per gli stupri di una 17enne in un ascensore nel 2014 a Roma e di una tassista l’8 maggio del 2015, è stato fermato per avere, sempre a Roma e sempre l’8 maggio ma di quest’anno, violentato una studentessa dopo averla avvicinata con una scusa a bordo della sua auto.

L’orrore della violenza

‘È stato un incubo, non sapevo come uscire da quella macchina. Mi sentivo ed ero in trappola’, ha detto l’ultima vittima dell’uomo che, per decisione del gip, è stato messo agli arresti domiciliari.