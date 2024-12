Deceduta per una reazione allergica al Policlinico Gemelli

ROMA – Tragedia nella Capitale dove una bimba di 9 anni è morta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. Il sospetto è che la piccola sia stata allergica al frumento.

La bambina è arrivata al Policlino Casilino in arresto cardiorespiratorio. La causa della morte è uno shock anafilattico. I sintomi sarebbero comparsi mezz’ora dopo aver mangiato un piatto di gnocchi in un ristorante. La bambina intorno alle 14.40 ha lamentato un broncospasmo: è stato somministrato il Ventolin che non è bastato a salvarla, per cui le è stata iniettata anche dell’adrenalina.

All’arrivo del 118 era già in arresto cardiorespiratorio. I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma è deceduta poco dopo il trasferimento al Policlinico Gemelli. Indagini in corso.