Romano Battisti tra i premiati del 17º Galà dello Sport

Dopo Antonio Rossi, annunciato un altro big che lunedì 12 dicembre sarà a Trecastagni

La lista dei big dello sport nazionale che lunedì 12 dicembre ritireranno la Castagna d’Argento a Trecastagni valorizza ulteriormente la 17a edizione del Galà dello Sport organizzato da Pippo Leone.

Al canoista Antonio Rossi, si aggiunge un altro grande protagonista. È Romano Battisti, definito l’uomo delle sfide. L’uomo che combatte e vince sull’acqua. Prima con i remi. Poi, in mare, con la formula 1 della vela d’altura. Luna Rossa è un vero gioiello tecnologico che può arrivare anche a 50 nodi di velocità.

Nel canottaggio, ha conquistato la medaglia d’argento nel 2 di coppia ai Giochi olimpici di Londra 2012, partecipato a due Olimpiadi, preso parte a 11 mondiali, di cui 2 vinti, a 8 europei, ed è stato 16 volte Campione italiano. Negli ultimi anni ha deciso di affacciarsi al mondo della vela specializzandosi nel ruolo di grinder, la sua nuova passione. Ha coronato uno dei suoi sogni entrando a far parte del Luna Rossa Prada Pirelli Team.

La vela d’altura, una passione spinta a forza di braccia e di mulinello. D’altronde un grinder deve occuparsi della produzione di energia per poter regolare le vele. Forza, dunque, è la parola d’ordine per Romano che portando la barca italiana finalista all’America’s Cup e sfidando l’Emirates Team New Zealand detentrice del titolo, ha trovato anche la rivincita personale contro il suo grande avversario Joseph Sullivan, che lo ha battuto nel canottaggio olimpico a Londra e che ha ritrovato sull’imbarcazione neozelandese essendo diventato anche lui grinder.

La sfida di Auckland è stata raccontata nel 2021 dal giornalista Gianluca Atlante nel libro “Dentro Luna Rossa” che rivela la passione dell’ex canottiere, fa conoscere la fatica, il lavoro, gli uomini e le strategie che hanno condotto Luna Rossa alla sfida contro gli imbattibili neozelandesi. Ma anche la visione dello sport a tutto tondo di un campione che fa della sfida, il suo costante miglioramento.

Svelato dunque il secondo nome di uno dei protagonisti della 17 a edizione del Galà dello Sport organizzato dalla Sicilpool di Pippo Leone con la collaborazione dell’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, del Comune di Trecastagni con in testa il sindaco Pippo Messina e l’assessore allo Sport, Gianfranco Calogero, del Coni regionale e provinciale presieduti rispettivamente da Sergio D’Antoni e da Enzo Falzone, con cui si è cementato negli anni un rapporto di costante partnership, e con il supporto tecnico di Primamusica.

TRECASTAGNI, TRADIZIONE CHE SI RINNOVA

“Il Galà dello Sport è una tradizione per la nostra cittadina – spiega il sindaco di Trecastagni Giuseppe Messina – che conferisce prestigio e visibilità nazionale a Trecastagni. Siamo onorati e grati di ospitare sul nostro territorio questo Premio, a cui tutta l’Amministrazione riserva grande impegno e partecipazione. Il livello dei protagonisti è ogni anno sempre più alto. Siamo certi che questo evento contribuirà come sempre a fare emergere ulteriormente Trecastagni”.

“La Castagna d’Argento rappresenta la punta di diamante per la nostra cittadina a cui questo Premio dà visibilità a livello nazionale e internazionale – dice l’assessore allo Sport di Trecastagni Gianfranco Calogero –. Il parterre dei premiati è sempre eccellente, grazie all’organizzazione del vulcanico presidente di Sicilpool Pippo Leone. È motivo di grande orgoglio per l’Amministrazione tutta e in particolare per l’assessorato che rappresento. Grazie a questo premio Trecastagni entra nel cuore anche di chi non la vive tutto l’anno”.

La Giuria presieduta dal Gen. Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come Fabio Pagliara ed Enzo Falzone, svelerà presto altri nomi che fanno parte della lista dei premiati del Galà dello Sport.