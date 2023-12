Uccide la moglie e fugge, il racconto: “Volevamo farla finita insieme”

La donna è stata trovata morta in una camera d'hotel

Una forte depressione, sarebbe questa la ragione per cui Alfredo Zenucchi, 57 anni, e la moglie Rossella Cominotti, 53 anni, avevano deciso di suicidarsi insieme pochi mesi dopo essersi sposati.

Ad aver perso la vita, però, è solo la donna che è stata trovata morta in hotel a Mattarana, paesino della provincia di La Spezia. L’autore del delitto è stato il marito, che le ha tagliato la gola con un rasoio poi si è dato alla fuga.

Il racconto del marito

“Eravamo stanchi, avevamo pianificato di toglierci la vita insieme. Soltanto che, poi, alla fine, non ce l’ho fatta. Non ho avuto il coraggio. Ho ammazzato Rossella con il rasoio e me ne sono andato“, ha raccontato Zenucchi ai carabinieri ieri sera dopo essere stato arrestato.

I due gestivano un edicola che non andava molto bene, ma la scelta di farla finita non è da leggere in problemi economici, ma una più generale stanchezza, come emergerebbe, peraltro, dalla lettera che i carabinieri hanno trovato nella camera da letto dell’albergo di Mattarana. “Avevamo pensato di farla finita così, poi però mi sono bloccato. Mi sono allontanato dall’hotel e ho iniziato a vagare in auto. Cercavo un dirupo per farla finita. Eravamo stanchi, comunque, non c’è altro”.

Zenucchi ieri pomeriggio è stato interrogato per ore. L’uomo ha ripercorso gli ultimi giorni di vita con la moglie, fino alla scelta, ieri mattina, di suicidarsi. Gli inquirenti vogliono tuttavia chiarire ogni dettaglio perché è evidente che si potevano trovare modi meno dolorosi – la donna ha riportato una ferita profonda alla gola – per togliersi la vita. Sollecitato su questo aspetto il 57enne ha ripetuto: “La nostra scelta, come vi ho detto, era questa. Non ho altro da dire”.

Nei confronti di Zenucchi è scattato un fermo per omicidio volontario. Il provvedimento verrà inoltrato al gip di Massa, magistrato a cui, per competenza territoriale spetta presiedere l’udienza di convalida. Dopodiché il caso rientrerà alla Spezia dove i carabinieri, coordinati dalla pubblico ministero Loris, cercheranno di fare piena luce su ogni aspetto della vicenda.