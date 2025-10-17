Russo: “Mare risorsa da valorizzare, un assessorato in Sicilia per lo sviluppo”

"Risorsa centrale e che coinvolge diverse competenze"

“Ringrazio Assonautica, guidata a Palermo dall’avvocato Andrea Ciulla, per aver creato, ormai da anni, un importante momento di confronto su una risorsa fondamentale come il mare, per la nostra Regione e per l’intero Paese”, lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, che questa mattina, in qualità di componente dell’intergruppo parlamentare sull’Economia del Mare, ha preso parte all’ottava edizione di Seacily in programma a Castellammare del Golfo, evento di riferimento in Sicilia per il settore della nautica.

“L’iniziativa – ha spiegato Russo – ha offerto l’occasione per fare il punto sull’economia del mare, ambito su cui il governo Meloni ha investito molto in questi anni. Un impegno concreto, a partire dall’istituzione del Ministero delle Politiche del Mare, guidato con grande competenza da Nello Musumeci, che ha promosso una serie di norme fondamentali per il settore. Tra queste, il Piano del Mare, che punta alla tutela e valorizzazione della risorsa marina sotto il profilo ecologico, ambientale, logistico ed economico, oltre a misure a sostegno della pesca, dell’acquacoltura, dello sfruttamento sostenibile delle risorse energetiche e della valorizzazione del demanio marittimo, in particolare per quanto riguarda le concessioni turistico-ricreative”.

“In Sicilia – ha aggiunto Russo – non esiste ancora un assessorato dedicato al mare. Considerata però la centralità di questa risorsa per la nostra Isola, la sua istituzione potrebbe rappresentare un’importante scelta strategica, capace di offrire una visione unitaria e di sviluppo. L’economia del mare, infatti, coinvolge competenze che spaziano dalle infrastrutture, i trasporti, i beni culturali all’ambiente e al territorio”, ha concluso il senatore di FdI.