Salina, due giorni di memoria sportiva tra Schillaci e i grandi del calcio

Ussi Sicilia e Museo del Calcio celebrano 80 anni di storia del giornalismo sportivo

SALINA – Emozioni e memoria sportiva protagoniste a Salina nella due giorni promossa da Ussi Sicilia e Museo del Calcio, inserita nelle celebrazioni per gli 80 anni dell’Unione stampa sportiva italiana.

L’evento, ospitato negli spazi del Museo del Calcio di Salina a Lingua, frazione di Santa Marina, ha visto la partecipazione del presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola e dei rappresentanti del gruppo siciliano guidato da Gaetano Rizzo.

Al centro della manifestazione il ricordo di Totò Schillaci, con la testimonianza della figlia Jessica, e gli omaggi alle grandi firme del giornalismo sportivo come Nando Martellini e Bruno Pizzul. Spazio anche ai racconti legati ai Mondiali e alla storia del calcio italiano e internazionale.

La rassegna ha proposto inoltre l’esposizione di cimeli storici, tra cui maglie appartenute a campioni come Giuseppe Meazza e Diego Armando Maradona, insieme a pezzi dedicati alla storia dei club italiani e delle Isole Eolie.

Nel corso delle due giornate sono stati consegnati riconoscimenti a protagonisti del mondo dello sport e del giornalismo, in un appuntamento che ha intrecciato memoria, cultura e passione calcistica.