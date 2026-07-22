 Salina, principio d'incendio su un catamarano turistico
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Salina, principio d’incendio su un catamarano turistico: tutti salvi

Salina
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Intervento della guardia costiera di Lipari
EOLIE
di
1 min di lettura

LIPARI – Principio d’incendio su un catamarano turistico in navigazione nello specchio di mare tra Lingua e Santa Marina Salina, nelle Eolie. Dopo la richiesta di soccorso è intervenuta una unità di Delemare Salina che, in collaborazione con la Guardia costiera di Lipari, ha coordinato il trasbordo delle dieci persone a bordo, compreso l’equipaggio: tutti italiani e rimasti illesi.

Sul posto è giunta anche una motovedetta della Guardia costiera con i vigili del fuoco di Lipari, che hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dell’imbarcazione. 

Leggi qui tutte le notizie di Messina

Leggi anche

Kalashnikov, Rolex e casseforti piene di soldi: la verità del nuovo pentito

Palermo, notte di incendi e blackout in città e nell’hinterland

Incendio sulla Statale 186 di Monreale, chiuso il traffico temporaneamente

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI