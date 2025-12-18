Salvini: “Apertura dei cantieri per il Ponte entro la prossima primavera”

"Mi sarebbe piaciuto avviarli entro dicembre di quest'anno"

PALERMO – “Anche in questi giorni sono in corso le interlocuzioni con le istituzioni europee. Il commissario Tzitzikōstas è vicino alle nostre esigenze, è assolutamente favorevole a un’infrastruttura che serve e si stupisce sul perché ci siano discussioni politiche sul Ponte sullo Stretto di Messina. È inconcepibile per chi i ponti li fa nel resto del mondo. Lo stato dell’arte è un’interlocuzione aperta con le istituzione europee sia su tematiche ambientali sia su quelle contrattuali”. Lo dice il ministro delle Infrastrurre e Trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videoconferenza al convegno “Noi, il Mediterraneo” che si svolge a Palermo al Marina yachting.

“I nostri tecnici sono convinti, e io con loro, che è stata rispettata tutta la normativa europea. Stiamo lavorando per superare le obiezioni poste dalla Corte dei conti – continua il ministro – Mi sarebbe piaciuto, era il mio obiettivo e se ci fosse stato il via libera della Corte dei conti sarebbe già realtà, aprire i cantieri a dicembre del 2025. Evidentemente dovremo lavorare con i nostri tecnici per qualche mese in più. L’obiettivo trasla dall’inverno 2025 a primavera 2026. Comunque, siccome prima della fine della legislatura e del mio mandato c’è ancora quasi un anno e mezzo, è una mia priorità lasciare a chi verrà dopo di me le imprese, gli operai, i tecnici, gli ingegneri al lavoro. Penso che il ponte porterà l’Italia all’attenzione del mondo e la Sicilia al centro del mondo”, conclude Salvini.