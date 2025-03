Sampdoria-Palermo, Nikolaou assente: i convocati di Dionisi

Sono 21 i calciatori scelti dal tecnico dei rosanero

Il sito ufficiale del club rosanero ha comunicato i calciatori convocati dal tecnico del Palermo Alessio Dionisi per la gara in trasferta contro la Sampdoria in programma sabato 8 marzo alle 17.15.

Assente in lista il difensore Dimitrios Nikolaou in seguito alla riacutizzazione della sintomatologia infiammatoria a una caviglia. Non sarà della partita di Genova neanche Pietro Ceccaorni, squalificato dal giudice sportivo per l’ammonizione ricevuta nel match contro il Brescia.

Sampdoria-Palermo: i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Sampdoria in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

46 Sirigu