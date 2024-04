Era con amici che l'hanno riportato a riva e praticato le manovre per rianimarlo

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – Un uomo di 73 anni, di Parma, in vacanza a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, è morto in mare, a qualche metro dalla battigia.

Alcuni amici che erano con lui hanno visto il corpo galleggiare e lo hanno portato a riva, prima di praticargli le manovre per provare a rianimarlo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari della capitaneria di Porto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il pm di turno ha disposto l’autopsia.