Santa Venerina, in fiamme un’auto della Polizia locale: indagini in corso

La denuncia del sindaco: “Atto intimidatorio contro l’intera comunità”

SANTA VENERINA (CATANIA) – Un’auto di servizio della Polizia locale è stata incendiata nella notte a Santa Venerina, comune alle pendici dell’Etna. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Santo Raciti, con una nota pubblicata sui social istituzionali dell’ente.

“Condanniamo con la massima fermezza questo atto intimidatorio”, si legge. E si parla anche di un gesto “contro le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno lavorano per la sicurezza del territorio e contro l’intera comunità”.

L’amministrazione comunale ha espresso inoltre solidarietà e vicinanza al comandante Rosalba Patanè e a tutto il corpo della Polizia locale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.