 Santa Venerina, in fiamme auto della Polizia locale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Santa Venerina, in fiamme un’auto della Polizia locale: indagini in corso

santa venerina incendio
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La denuncia del sindaco: “Atto intimidatorio contro l’intera comunità”
1 min di lettura

SANTA VENERINA (CATANIA) – Un’auto di servizio della Polizia locale è stata incendiata nella notte a Santa Venerina, comune alle pendici dell’Etna. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Santo Raciti, con una nota pubblicata sui social istituzionali dell’ente.

“Condanniamo con la massima fermezza questo atto intimidatorio”, si legge. E si parla anche di un gesto “contro le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno lavorano per la sicurezza del territorio e contro l’intera comunità”.

L’amministrazione comunale ha espresso inoltre solidarietà e vicinanza al comandante Rosalba Patanè e a tutto il corpo della Polizia locale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Leggi qui tutte le notizie di Catania

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI