Sant’Alfio celebra la ciliegia dell’Etna: tre giorni di festa e Infiorata

Dal 3 al 5 luglio la 16ª edizione della manifestazione dedicata al frutto simbolo del territorio

CATANIA – Torna a Sant’Alfio, alle pendici dell’Etna, l’appuntamento con “La Ciliegia, Gioiello dell’Etna”. Dal 3 al 5 luglio il Comune del Catanese ospita la 16ª edizione della manifestazione dedicata al frutto simbolo del territorio, insignita del riconoscimento di “Sagra di Qualità”.

L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, dall’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, dall’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica e dalla Città metropolitana di Catania.

Organizzata dal Comune di Sant’Alfio in collaborazione con la Pro Loco Sant’Alfio e l’Unpli, la manifestazione propone stand enogastronomici dedicati alla ciliegia Dop e ai prodotti tipici locali, degustazioni, mercati contadini, spettacoli musicali e appuntamenti culturali.

Tra gli eventi più attesi c’è la tradizionale Infiorata di Sant’Alfio, con tappeti floreali realizzati a mano utilizzando petali di fiori che trasformeranno le vie del centro storico in un percorso artistico a cielo aperto.