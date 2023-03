Sarday 2023, a Mondello il mare tutte le sue declinazioni

Il 24 ed il 25 marzo formazione, mostre, convegni, installazioni

Parte la II edizione del Sarday. Una incursione spazio temporale organizzata dall’associazione MarcoSacchi nel tempio del buon cibo e della salute. Ecco l’obiettivo principale del Sarday edizione 2023, summit goloso che prende spunto dal pesce azzurro ma si estende alla necessità assoluta di tutelare il mare, fonte inesauribile di tesori. Il 24 marzo allo Splendid Hotel La Torre (Mondello, Palermo) per parlare di salute – ambiente-sostenibilità a partire dai corretti stili di vita e da una sana alimentazione. Tutto il bene del mare con un approccio One Health, un modello non più rinviabile per una “sola salute” per umani, animali ed ambiente. Sempre il 24 in piazza a Mondello il Mare di Salute: ci sarà la possibilità di fare un controllo glicemico, del colesterolo, una valutazione del rischio cardiovascolare ed anche un ECG – grazie alla collaborazione con il Rotary Club Mondello. Il pomeriggio si conclude con il SarFood, concorso gastronomico tra i ristoratori del luogo. Infine il 25 marzo alle Terrazze ex Charleston prevista una full immersion (in senso stretto) nelle riserve naturali di Capo Gallo e di Ustica tra video, foto, relazioni, esposizioni e molto altro.