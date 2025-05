Sbarchi di migranti a Lampedusa: trasferito a Palermo un ustionato

Due gruppi per un totale di 84 persone

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Due gruppi di migranti, in tutto 84 persone, sono sbarcati all’alba a Lampedusa dopo essere stati intercettati dalla motovedetta V836 della Guardia di finanza. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, c’erano stati 5 approdi, per un totale di 294 persone. Un uomo, fra gli ultimi arrivati ieri, è stato trasferito in elisoccorso al Centro grandi ustioni di Palermo. Non è però in pericolo di vita.

“Siamo partiti da Zuwara assieme ad un’altra imbarcazione con circa 25 persone. Un peschereccio libico ci trainava, dopo cinque o sei ore ci ha lasciati proseguire da soli. L’altra barca ha preso una rotta diversa”. Lo hanno riferito alcuni dei 21 egiziani e marocchini sbarcati, durante la notte, a Lampedusa. Secondo i racconti quindi un peschereccio libico sarebbe stato la nave “madre” della traversata.