Schifani convoca la giunta, abbastanza fitto l’ordine del giorno

La riunione è prevista nel pomeriggio di oggi

PALERMO – Le modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2020 sul funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina e alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della Regione è uno degli argomenti della giunta convocata per questo pomeriggio, alle 16.30, dal presidente della Regione Renato Schifani, a Palazzo d’Orleans.

Il governo discuterà anche la proposta di istituzione del tavolo permanente per il coordinamento e l’integrazione della programmazione 2021/2027 della Regione; il progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l’area di crisi complessa di Gela con un nuovo accordo finalizzato alla prosecuzione nell’attuazione degli interventi; la nomina del commissario liquidatore dell’Ente minerario siciliano (Ems); la riprogrammazione del programma di azione e coesione Sicilia 2014/2020; la designazione dell’ingegnere Gaetano Mancini nel Cda dell’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca); il bilancio di previsione triennale-esercizi finanziari 2025/2027 dell’Istituto regionale del vino e dell’olio (Irvo); il ddl per la modifica della denominazione del Comune di Tripi.

Si discuterà anche l’assetto organizzativo dell’autorità regionale per l’innovazione tecnologica; la virtualizzazione della Gazzetta Ufficiale della Regione; la spinta nell’ambito del PR Fesr 2021/2027 alle comunità energetiche rinnovabili; la presa d’atto del documento ‘metodologia e criteri di selezione” delle operazioni finanziate dal Pr Fse+Sicilia; il potenziamento di azioni di contrasto alla dispersione scolastica con la proposta di incremento della dotazione dell’avviso a valere sulle risorse dell’Os 4.2.1 del Po Fesr 2021/2027; il ddl di modifiche e integrazioni alla legge regionale che ha istituito il sistema regionale della formazione professionale.

E ancora: l’ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su Prof e Oif col prolungamento dell’incarico di dirigente responsabile; il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale anno 2023; il completamento della procedura di designazione del componente dell’osservatorio regionale sui cambiamenti climatici; il rinnovo dei collegi sindacali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

Si discuterà anche il completamento del programma triennale di sviluppo turistico regionale 2025-2027; la nomina del presidente del consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattiero casearia (CoR.Fi.La.C.); la definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) devono possedere per l’esercizio delle loro attività; lo schema di richiesta al ministero dell’economia e delle finanze di modifica dell’elenco dei beni immobili di cui all’Allegato “A” dello schema di decreto legislativo “norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato”.