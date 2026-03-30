Schifani: “La coalizione di centrodestra tiene, Forza Italia è in crescita”

"Il partito azzurro è vivo e radicato" commenta il governatore

PALERMO – “Il sondaggio pubblicato ieri dal Corriere della Sera, realizzato nell’immediatezza del risultato referendario tra il 24 e il 26 marzo, conferma un dato politico chiaro: la coalizione di centrodestra nel suo complesso tiene, dimostrando solidità anche dopo un passaggio complesso”. Lo dice il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, nonché governatore della Sicilia, Renato Schifani.

“In questo quadro – aggiunge – la crescita di Forza Italia di oltre un punto percentuale è particolarmente significativa: è la prova concreta di un partito vivo, radicato sui territori e capace di intercettare consenso in modo stabile”.

“Non si registra – prosegue – alcuna oscillazione tale da collegare l’esito del referendum a un giudizio negativo sul centrodestra. Gli elettori si sono espressi nel merito di una proposta di revisione costituzionale, non sui soggetti politici che l’hanno sostenuta, ma con un voto trasversale ai partiti. Per Forza Italia è un segnale positivo e, quindi, un dovere proseguire nel rafforzamento che ha saputo garantire continuità e credibilità al partito in una fase particolarmente delicata”.

“Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi – continua Schifani – in molti non avrebbero scommesso sul futuro della nostra comunità politica: oggi i dati dimostrano invece che la sua guida è stata decisiva per consolidare e rilanciare Forza Italia. I prossimi congressi saranno decisivi non solo per l’organizzazione del partito, ma anche per sviluppare idee e progetti da tradurre nei programmi di governo, nazionale e regionale. Guardiamo avanti con determinazione, consapevoli che stabilità e serietà sono oggi le richieste principali dei cittadini, e che Forza Italia ha tutte le carte in regola per continuare a interpretarle con efficacia”.