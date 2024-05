Sciara, via alla prima edizione della Settimana della legalità

Il programma degli eventi

SCIARA (PA) – Tutto pronto a Sciara, in provincia di Palermo, per la prima edizione della “Settimana della Legalità”, un appuntamento voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Concetta Di Liberto, a cura dell’Assessorato Istruzione, Politiche Formative, Cultura dall’assessore Irene Marcellino. Cinque giorni ricchi di appuntamenti che vanno dalle visite guidate, ai laboratori, fino agli spettacoli inerenti al tema in questione.

Di Liberto: “Impegno morale e civile”

“Insegnare alla legalità – afferma il sindaco– deve essere un obbligo morale e civile di tutte le amministrazioni. Dobbiamo lavorare tutti assieme per costruire una comunità libera da logiche malavitose e dobbiamo farlo partendo dai più giovani. Il nostro impegno è infatti incentrato a veicolare messaggi d’impegno sociale e civile che si devono trasformare in azione, per formare cittadini del futuro volti grazie alla diffusione e sensibilizzazione alla cultura della legalità. La nostra amministrazione – conclude – crede fortemente nella cultura antimafia e continuerà sempre a perseguire questi ideali che ci sono stati tramandati da chi ha perso la vita per assicurarci oggi un mondo migliore”.

Il programma

Si comincia giovedì 16 maggio, giornata che ricorda il’ssassinio del sindacalista Salvatore Carnevale per mano mafiosa. Alle 10 la deposizione di un omaggio floreale alla presenza dell’arcivescovo Corrado Lorefice che, in occasione della “Giornata del Creato 2024”, visiterà la comunità e le scuole. Al termine della mattinata, verrà piantumato un albero “simbolo” nel giardino scolastico donato dalla ditta “Pesco”.

Venerdì 17 Angelo Sicilia, fondatore della Marionettistica Popolare Siciliana, si esibirà andrà con la storia del Beato Padre Pino Puglisi, per le classi della scuola primaria, del giudice Beato Rosario Livatino, per le classi della scuola secondaria.

Domenica 19 il convegno a cura del centro “Pio La Torre” e lunedì 20 sarà proiettato il film “Un Uomo da Bruciare”. Giovedì 23 la visita guidata a Palermo rivolta degli alunni della scuola secondaria di primo grado presso i luoghi simbolo della lotta alla mafia: casa museo “Peppino Impastato”, Museo della Memoria “Quarto Savona Quindici” di Capaci.