Sciolto il Consiglio comunale di Priolo Gargallo, nominato un commissario

Michele Iacono guiderà il comune fino al rinnovo degli organi comunali

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha decretato lo scioglimento del Consiglio comunale di Priolo Gargallo (Siracusa) e ha nominato Michele Iacono, segretario comunale di fascia A, commissario straordinario in sostituzione del consiglio, fino al rinnovo degli organi comunali.

“L’azione sostitutiva del commissario ad acta – si legge nel decreto di Schifani – risulta determinata dall’inadempienza del Consiglio comunale di Priolo Gargallo” rispetto alla mancata approvazione del documento di programmazione propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2026/2028.