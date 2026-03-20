 Sciolto Consiglio comunale Priolo Gargallo
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Sciolto il Consiglio comunale di Priolo Gargallo, nominato un commissario

Michele Iacono guiderà il comune fino al rinnovo degli organi comunali
NEL SIRACUSANO
di
1 min di lettura

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha decretato lo scioglimento del Consiglio comunale di Priolo Gargallo (Siracusa) e ha nominato Michele Iacono, segretario comunale di fascia A, commissario straordinario in sostituzione del consiglio, fino al rinnovo degli organi comunali.

“L’azione sostitutiva del commissario ad acta – si legge nel decreto di Schifani – risulta determinata dall’inadempienza del Consiglio comunale di Priolo Gargallo” rispetto alla mancata approvazione del documento di programmazione propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2026/2028.

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