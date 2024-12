Favara, scomparso un pensionato di 73 anni: ricerche con un elicottero

Da lunedì pomeriggio non si hanno più notizie di Agostino Fanara

FAVARA (AGRIGENTO) – Ricerche per un uomo anziano scomparso sono in corso nel territorio di Favara. Sulla zona sta volando un elicottero dei Carabinieri decollato da Catania, che sta cercando di localizzare la Suzuki sj500x bianca con cappotta nera del pensionato.

L’uomo scomparso è Agostino Fanara, di 73 anni, ex autista del tribunale di Agrigento. Di lui si sono perse le tracce lunedì 9 dicembre pomeriggio, quando è uscito di casa per andare dal medico di famiglia. Verso le 17:30 Fanara è stato avvistato vicino alla villetta della Pace, a Favara. Da quel momento in poi non si hanno più sue notizie.

I carabinieri della tenenza di Favara hanno raccolto nella mattina di martedì 10 dicembre la denuncia dei familiari, che hanno riferito che contrariamente a ogni sua abitudine l’anziano nella notte fra lunedì e martedì non è tornato a casa.

Al momento della scomparsa, Fanara, che non ha alcun problema di salute, indossava pantaloni marrone, scarpe marroni e uno smanicato rosso. Non ha con sé, perché lo ha lasciato a casa, il telefono cellulare.

L’elicottero dei Carabinieri sta sorvolando i paesi limitrofi a Favara: Racalmuto, Grotte, Castrofilippo, Naro e Agrigento.

