Scontro frontale tra due automobili, un morto

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i passeggeri incastrati tra le lamiere

Nel pomeriggio di ieri, 11 febbraio, sulla SS107 Silana che collega Crotone e Cosenza si è verificato un incidente mortale. Una persona è deceduta sul colpo nello scontro frontale tra una utilitaria ed un suv (una Fiat Panda ed una Kia Sportage), un’altra è stata ricoverata in ospedale trasportata in elisoccorso. Il bilancio riporta anche altri feriti, tra cui due bambini.

L’incidente si è verificato allo svincolo per Cotronei (Crotone), nella Sila grande. La vittima si chiamava Saverio Gallo, 58 anni, di San Giovanni in Fiore.

Dai primi accertamenti si è scoperto che la Kia, condotta da un 34enne crotonese, residente a Strongoli, ha invaso l’opposto senso di marcia, impattando con la Fiat Panda e provocando la morte istantanea del conducente di quest’ultima.

All’ospedale civile di Cosenza in prognosi riservata la moglie del 34enne, che, insieme alla figlia, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Crotone per le lievi lesioni.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale e del comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore per estrarre i passeggeri rimasti incastrati che sono stati poi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con ambulanza e Elisoccorso.