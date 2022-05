Scuola, sfiorata la tragedia: albero cade su auto 50

La denuncia della mamma di uno studente.

CATANIA – Tragedia sfiorata al Polivalente di San Giovanni La Punta. Un albero è caduto sull’auto di uno dei giovani studenti. Sul posto sono intervenuti gli i vigili del fuoco, non ci sono feriti. Resta tuttavia lo spavento. Scrive al nostro giornale la madre del ragazzo per denunciare il fatto: “Alle otto del mattino, come tutti i giorni, mio figlio (14 anni) si reca a scuola (Polivalente di San Giovanni la Punta). Dopo circa 30 minuti, mi telefona comunicandomi che un albero era crollato sulla sua macchinetta 50. Mio marito si reca subito sul posto, c’erano già i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente. Nel frattempo riesce a parlare con la vice preside, che spiega lui che la scuola non ha nessuna responsabilità. Adesso, da madre, mi chiedo: se oggi mio figlio si fosse trovato lì a parlare con i compagni ed invece l’albero di colpire l’auto, avesse preso in pieno i ragazzi , avremmo parlato di tragedia e poi ovviamente la responsabilità non è mai di nessuno. La Provincia deve intervenire immediatamente, vi prego aiutatemi a dare voce e prendere provvedimenti, i ragazzi vanno tutelati e la scuola deve essere un posto sicuro . Grazie anticipatamente”. Al nostro giornale sono arrivate anche le foto dell’intervento dei vigili del fuoco, che potrebbero confermare la dinamica del racconto.

La reazione

“Sono molto dispiaciuto di quanto accaduto, ma questo è il risultato di 30 anni di abbandono della struttura scolastica”, commenta l’assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di San Giovanni La Punta, Piermaria Capuana, che questa mattina ha effettuato anche un sopralluogo al Polivalente dove oltre l’albero caduto ci sono state infiltrazioni d’acqua. “Ma tutto questo fortunatamente presto non accadrà più perché, dopo un anno di impegno e di collaborazione con la Città metropolitana, siamo riusciti ad ottenere 4 milioni di finanziamenti che permetteranno di riqualificare il complesso scolastico che lo ricordiamo ospita quattro mila studenti”.