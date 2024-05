“Se t’incontrassi adesso” il nuovo brano inedito di Dario Sulis

È stato ispirato da una storia d'amore vissuta alla fine degli anni 70

PALERMO – Il cantante Dario Sulis torna sulla scena musicale con “Se t’incontrassi adesso”, che si può ascoltare su tutte le piattaforme di streaming.

Il cantante, che ha fatto il suo debutto da solista nel 2022 con “Prima ca’ muòro”, si è ispirato ad storia d’amore vissuta alla fine degli anni 70, quando, partire con il sacco a pelo in spalla in cerca di avventure, era la prassi per i giovani di allora.

Immaginando d’incontrare adesso la donna con cui si è vissuta un’avventura negli anni ‘70, la si celebra adesso con la consapevolezza che i tempi sono cambiati e che le mimose, simbolo delle donne femministe, vengono sostituite dalle rose, puro simbolo di un amore romantico.