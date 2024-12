Sequestrati dalla Polizia 50 chili di botti illegali nel Messinese

Perquisizioni in diversi Comuni

MESSINA – La Polizia ha sequestrato circa 50 chili di botti: “cipolle”, “tric trac” e “bomba Sinner”. Effettuate mirate perquisizioni domiciliari nei Comuni di Torregrotta e Condrò, nel Messinese, nelle abitazioni di un 33enne e di un 26enne.

Il materiale esplosivo era fabbricato illegalmente. I due custodivano in casa anche batterie da 200 fuochi, particolarmente richieste ma la cui vendita è sottoposta a una rigida disciplina che i detentori non osservavano. Sono stati entrambi denunciati alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente.