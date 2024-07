Sequestrato il Solemar all’Addaura, “struttura abusiva”, gestori denunciati

Le contestazioni dei vigili urbani

PALERMO – Sotto sequestro penale lo stabilimento balneare Solemar all’Adduara. I vigili urbani hanno fatto un’ispezione nella struttura sul lungomare Cristoforo Colombo. Contestano che il lido con ristorante, piscina e accesso al mare era stato trasformato in una discoteca abusiva.

I gestori non possiederebbero né la licenza del questore, né il certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, né i documenti per la prevenzione incendi. Abusiva sarebbe la pedana di 400 metri in tubi di metallo posizionata sulla scogliera.

Al momento del controllo della polizia municipale c’erano seicento persone in pista. Che si trattasse di una serata in discoteca emergerebbe dal fatto che si pagava un biglietto di 20 euro che prevedeva ingresso e consumazione.