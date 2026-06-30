La droga era suddivisa in 302 panetti

Quasi 30 chilogrammi di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Palermo nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto di quattro persone sorprese durante quello che gli investigatori ritengono fosse uno scambio di droga. In manette sono finiti un ventenne palermitano, due cittadini tunisini e un cittadino albanese.

Il Gip del Tribunale di Palermo ha successivamente convalidato gli arresti, disponendo nei confronti degli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il blitz durante la consegna della droga

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, che avevano individuato un’auto con due persone a bordo mentre procedeva seguita a breve distanza da un furgone Fiat Doblò.

I due veicoli hanno raggiunto una strada poco frequentata, dove si sono fermati in attesa dell’arrivo di un giovane a bordo di uno scooter.

I poliziotti hanno deciso di intervenire nel momento in cui il conducente del furgone stava sistemando un voluminoso involucro sulla pedana del motociclo. Nel frattempo, gli altri presenti estraevano dal veicolo un secondo pacco dello stesso tipo.

Sequestrati 302 panetti di hashish

Le successive verifiche hanno permesso di recuperare e sequestrare quasi 30 chilogrammi di hashish, confezionati in 302 panetti.

Al termine delle attività investigative, i quattro indagati sono stati arrestati. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento restrittivo, disponendo per tutti la misura cautelare degli arresti domiciliari.