Sferracavallo, rubate e ritrovate nella notte quattro auto

Le vetture sono state riconsegnate ai proprietari

1' DI LETTURA

PALERMO – Quattro auto sono state rubate in una sola notte in via Plauto nella borgata di Sferracavallo a Palermo. Due Fiat Panda e due Fiat 500. Ad alcuni dei proprietari delle auto sarebbe arrivata la telefonata con la quale si chiedevano i soldi per restituire la vettura.

Gli agenti di polizia delle volanti arrivati nella zona hanno iniziato le ricerche. Nel corso della notte le vetture sono state ritrovate parcheggiate in via del Barcaiolo, in via Limone e il via Del Pesco. Le vetture sono state riconsegnate ai proprietari.

In queste ultime settimane è stato registrato un aumento di furti di auto. Atre cinque vetture sono state rubate durante il concerto di Venditti e De Gregori. Quattro erano state ritrovate allo Zen. Sono state rubate tre Fiat Cinquecento, una Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Panda. Dopo l’intervento delle volanti, tutte le auto sono state ritrovate allo Zen 2, ad eccezione della Cinquecento.