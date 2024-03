L'autista del mezzo pesante non ha visto l'uomo

Alle prime ore di oggi, sabato 2, si è verificata una tragedia lungo l’autostrada A4 in provincia di Bergamo. Un uomo, di 61 anni, si è accostato ed è sceso dalla propria auto forse a causa di un gusto. Dopo essere sceso dalla vettura, però, è sopraggiunto un camion che l’ha travolto.

Alla guida del mezzo pensante c’era un uomo di 42 anni che a causa del buio non ha visto il 61enne e quando ha frenato era ormai troppo tardi.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e degli agenti della polizia stradale per il 61enne non c’è stato nulla da fare. Sono state avviate le indagini per capire nel dettaglio quanto accaduto.