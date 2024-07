Siccità, Giambona (Pd): “Schifani sordo al grido di dolore dei siciliani”

L'affondo del vicecapogruppo all'Ars

PALERMO – “In questo particolare periodo di crisi dovuto alla siccità tutte le risorse devono essere a destinate ad interventi utili ai siciliani.” Lo dice Mario Giambona, vice capogruppo all’Ars del Partito democratico, a margine della discussione generale del disegno di legge sulle variazioni finanziarie a sala d’Ercole.

“Mentre la Sicilia muore di sete Schifani e la sua maggioranza rimangono sordi al grido di dolore degli operatori agricoli e zootecnici messi a dura prova da una siccità prevedibile dove il governo Meloni non è ancora pervenuto – aggiunge – Inoltre i notevoli disagi sociali ed economici dovuti al razionamento dell’acqua, già in atto in tantissimi comuni siciliani, impongono il massimo rigore nell’utilizzo delle risorse disponibili così da evitare inutili sprechi”.

“È necessario – conclude Giambona – una vera task force con uomini e risorse per dare un contributo ai tanti siciliani oggi messi in difficoltà da questa grave crisi idrica.”