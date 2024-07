Siccità in Sicilia, Salvini: “È un’emergenza nazionale, una priorità”

Il question time del vicepremier

PALERMO – La siccità in Sicilia “rappresenta un’emergenza nazionale per la quale stiamo mettendo in campo ogni azione utile a superare criticità emerse ed evidenti da anni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time di oggi alla Camera.

E ha aggiunto: “Tra tavoli tecnici, cabine di regia e finanziamenti negli ultimi mesi ci siamo portati in pari: per l’intero governo l’emergenza siccità in Sicilia è una delle priorità su cui tutti stiamo lavorando”.

Gli interventi in campo. “Il ministero – ha detto Salvini – ha concluso la fase istruttoria per il piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, lo scorso 29 maggio, nella medesima seduta ho presentato un primo stralcio di programmazione finanziato con circa 950 milioni di euro di risorse del mio ministero”.

Le risorse per l’Isola. “Una quota importante è per la Sicilia pari a circa il 10% e riguarderà 7 interventi per 92 milioni di euro su un totale di 75 opere idriche finanziate in tutta Italia. La seduta della conferenza delle Regioni prevista per domani, mi auguro, darà l’intesa”, ha detto il ministro.

Il piano nazione d’intervento. “Nel contempo, il commissario straordinario nazionale – ha aggiunto Salvini – proporrà un piano di azioni e interventi urgenti che ovviamente dovrà avere un periodo di attuazione di breve, brevissimo termine, vista l’emergenza”.