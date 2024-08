Siccità, nuovi razionamenti nel Palermitano: il punto sui lavori

L'elenco dei centri con le turnazioni e le novità

PALERMO – Nuovi razionamenti in provincia di Palermo, scattano le riduzioni dell’erogazione anche a Campofelice di Fitalia. Guasti alla rete in altri Comuni. Il punto sull’emergenza e l’elenco completo dei centri con le turnazioni.

Razionamenti a Campofelice di Fitalia

A causa della mancanza d’acqua, scattano i razionamenti a Campofelice di Fitalia. Prevista l’erogazione soltanto per poche ore ogni settimana. Amap, la società di gestione del servizio idrico, ha comunicato il Piano alla cabina di regia coordinata da Salvo Cocina.

Prevista “una turnazione settimanale con giornate di interruzione del servizio di erogazione per consentire l’accumulo ai serbatoi della risorsa idrica utile a migliorare la copertura del territorio cittadino”.

Niente acqua il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica per “accumulo al serbatoio per reintegro risorse”. L’erogazione è prevista il martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 11.30.

I Comuni con razionamenti

Turnazioni in alcuni Comuni, per esempio a Mezzojuso l’erogazione nel distretto ‘alto’ avverrà il lunedì, il giorno successivo in quello ‘basso’. Il mercoledì e il giovedì blocco della distribuzione di acqua per accumulare acqua nei serbatoi. Turnazioni anche a Capaci, Torretta, Piana degli Albanesi e Alia.

Lavori e carenza idrica

Corsa contro il tempo per mitigare gli effetti della siccità ma, soprattutto, quelli di una rete che conta numerose perdite. L’8 agosto, a partire dalle 8.00, sarà sospesa l’erogazione nel distretto metropolitano “Sottorete 10 Roccella”, ovvero Settecannoli, la zona della costa Sud, fino alle 8.00 del giorno dopo. “L’erogazione – spiega Amap – verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti”. Previsto un possibile aumento di torbidità.

Interventi nell’acquedotto di Presidiana

Lavori in corso anche nell’acquedotto di Presidiana, dovrebbero concludersi in serata: il ritorno alla normalità dovrebbe avvenire entro l’8 agosto.

Numerose località interessate: “Contrade Monte e Campella, i quartieri “Mazzaforno” e “Settefrati” del Comune di Cefalù, le utenze esterne del Comune di Campofelice di Roccella e la zona industriale del Comune di Termini Imerese, nonché le utenze del Canale Scillato ricadenti nel Comune di Termini Imerese, dalla botola 35 alla botola 64”.

Il punto su Palermo

La riduzione della pressione è iniziata alcuni mesi fa e ha consentito di prolungare l’utilizzo delle dighe, che rischiavano di esaurirsi a cavallo dell’estate. Recentemente sono scattate nuove misure coni tagli alle forniture idriche nel Palermitano a 2.300 litri al secondo, in modo da arrivare fino al mese di dicembre, ma con nuovi razionamenti sarà possibile superare gennaio del 2025..