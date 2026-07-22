Sicilia, allerta incendi per giovedì 23 luglio. Bollino rosso a Palermo

Il bollettino della Protezione civile regionale

E’ arancione l’allerta meteo per rischi incendi per domani, giovedì 23 luglio. E’ quanto emerge dal bollettino pubblicato dalla Protezione civile regionale.

Le previsioni

Le previsioni per domani, giovedì 23 luglio, sono di venti deboli occidentali o moderati secondo regime di brezza e di temperature in sensibile calo nei valori massimi, con valori massimi ancora elevati sulle aree interne. Per domani è ancora da bollino rosso Palermo per l’allerta relativo alle ondate di calore. Bollino giallo, invece, per Catania e Messina.