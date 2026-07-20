Sicilia, ancora allerta rossa per il rischio incendi: bollino rosso per il caldo in tre città

PALERMO – Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta rossa per il rischio incendi su tutto il territorio dell’Isola anche per la giornata di domani, martedì 21 luglio.
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Secondo le previsioni meteo, sono attesi venti deboli o moderati a regime di brezza, mentre le temperature massime sono previste in sensibile calo. I valori, tuttavia, resteranno elevati o molto elevati.
Per questo motivo è stato confermato anche il bollino rosso per le ondate di calore nelle città di Palermo, Messina e Catania, dove il livello di rischio per la salute legato alle alte temperature rimane massimo.