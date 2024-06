Sicilia Jazz Festival, il 23 giugno al via la nuova edizione

Prevista la presenza di artisti internazionali

PALERMO – Ci sarà anche Ron Carter, monumento vivente della storia del jazz, al Sicilia Jazz Festival, l’unico Festival al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali, che vedrà protagonista l’Orchestra jazz siciliana-The Brass Group, e che per la quarta edizione avrà in cartellone la presenza di stelle internazionali e Grammy Awards.

Dal 23 giugno al 7 luglio, in programma diversi concerti, in diverse città siciliane, di cui 8 produzioni con la big band dell’Orchestra jazz siciliana, in scena in alcuni siti del centro storico tra i più affascinanti di Palermo e al Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo.

La presentazione, in mattinata, al Real teatro santa Cecilia di Palermo con l’assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Elvira Amata, il patron The Brass Group Ignazio Garsia, il direttore artistico The Brass Group, Luca Luzzu e i direttori dei conservatori.

Previste prime assolute di produzioni inedite appositamente commissionate, tanti concerti esclusivi con solisti di fama internazionale e le eccellenze dei conservatori siciliani costituite da altre big band e da tanti giovani musicisti siciliani.

Gli artisti che parteciperanno

Un cartellone, quello del Sicilia Jazz Festival 2024, ricco e variegato con attività concertistiche continue e da vivere, sempre alla scoperta di nuovi luoghi. Concerti in centro a Palermo, ma anche a Catania, a Messina e in alter città siciliane come Caltanissetta, Castelbuono (Palermo), Ribera (Agrigento).

Ci saranno i grandi nomi del mondo artistico internazionale che si esibiranno tutti con l’Orchestra Jazz Siciliana come Arturo Sandoval, che inaugura il Festival domenica prossima al Teatro di Verdura di Palermo, ed ancora Ron Carter il 25 giugno, Philip Lassiter il 27 giugno, Arisa il 29.

A luglio si esibiranno Noemi il 1° luglio, Cori Henry il 3 luglio, Veronica Swift il 5 luglio, i Take 6, con ben dieci Grammy Awards chiuderanno la manifestazione 24 il prossimo 7 luglio.

Saranno presenti anche quest’anno con svariate esibizioni i dipartimenti jazz dei conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, “Arturo Toscanini” di Ribera (Agrigento) e l’istituto superiori di studi di musica “Vincenzo Bellini” di Catania.

Il Festival è promosso dalla Regione siciliana, assessorato al turismo sport e spettacolo, con la consulenza artistica e tecnica della Fondazione The Brass Group, braccio operativo della Regione, in collaborazione tra l’assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo, il comune di Palermo, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group e i conservatori di musica della Sicilia.

“L’obiettivo – spiega l’assessore regionale Elvira Amata – è il coinvolgimento e la collaborazione strutturale tra le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali. Ritornano le forti emozioni musicali che il Sicilia Jazz Festival offrirà al grande pubblico e ai turisti appassionati grazie al ricco calendario artistico e alla consolidata collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte nella organizzazione della rassegna”.

“Ancora una volta – prosegue l’assessore – assisteremo a concerti e spettacoli di altissimo livello artistico con protagonisti di fama internazionale. Una conferma dell‘impegno fortemente voluto dal governo regionale per consolidare e rafforzare gli strepitosi successi già registrati nelle precedenti edizioni, che fanno del Festival un evento di punta del nostro calendario di eventi”.