Sicilia, le previsioni del meteo

Temperature in aumento.

1' DI LETTURA

PALERMO – Al Sud e sulla Sicilia tempo stabile e ben soleggiato. Temperature minime senza variazioni o in lieve flessione su Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia centrorientale, in rialzo altrove; massime in lieve diminuzione sulla Sicilia meridionale, stazionarie sul Salento ed in aumento sul resto delle regioni. Venti deboli settentrionali sulla Puglia salentina, deboli variabili sul rimanente territorio con brezze pomeridiane lungo le coste. Mari poco mossi, da mosso a poco mosso lo Jonio.