Sicilia, Minardo: 3 miliardi dal Mit per le infrastrutture

Ecco per cosa serviranno le risorse

“Ventuno opere strategiche per quasi 3 miliardi di euro: questi numeri rappresentano al meglio l’impegno di Matteo Salvini alla guida del Mit”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito per la Sicilia, Nino Minardo . “Risorse che arriveranno anche nella nostra regione – aggiunge – e che serviranno per l’innalzamento del livello di servizio della SS 193 di Augusta tra il km 0+000 e il km 5+250, per un valore di 7.344.037 euro; per i lotti 7 e 8 delle Statali 626 e 115 e il completamento della tangenziale di Gela, per un importo di 395.000.000 euro; per la sistemazione dello svincolo di Paternò per 2.834.000 Euro. Non solo: sono previsti 43.059.076 euro per il primo lotto del collegamento SS 113 – SS 119 Variante di Alcamo; 23.887.451 euro per il completamento dell’itinerario stradale dal km 27+800 al km 39+000 della SS 626, e 5.300.000 euro per Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo e opere connesse, in adiacenza al ponte omonimo sito al km 43+708 della ex SS 187 gravemente danneggiato dal maltempo del dicembre del 2021. Un impegno importante, un ennesimo segnale di attenzione alle esigenze dei nostri territori e dei siciliani. Un successo della buona politica della Lega”.