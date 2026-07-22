Via alla consultazione per due nuove riserve naturali in Sicilia orientale

Coinvolte le Valli dell'Ossena e del Loddiero. Savarino: "Fase cruciale"

PALERMO – Al via la fase partecipativa per l’istituzione di due nuove riserve naturali in Sicilia orientale. L’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha avviato la consultazione pubblica per le proposte di istituzione della riserva naturale orientata Valle dell’Ossena e della riserva naturale orientata Valle del Loddiero.

Le due aree, caratterizzate da un rilevante valore naturalistico, geologico e paesaggistico, hanno già ottenuto il via libera del Comitato regionale per la protezione del patrimonio naturale (Crppn) e ora entrano nella fase di confronto con il territorio.

Le delibere saranno pubblicate negli albi pretori dei Comuni interessati, così da consentire a cittadini, associazioni e portatori di interesse di presentare osservazioni e contributi.

“Questa fase è cruciale per garantire che l’istituzione delle riserve rispecchi le esigenze e le conoscenze delle comunità locali – ha dichiarato l’assessora regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino – La pubblicazione negli albi pretori è il primo passo per costruire insieme la gestione futura di questi beni comuni”.

L’assessora ha invitato i cittadini a consultare la documentazione tecnica disponibile negli uffici comunali competenti e a presentare eventuali osservazioni entro i termini previsti dalla legge, contribuendo così al percorso di tutela di un patrimonio ambientale considerato di particolare interesse.