Siracusa, aggredisce un poliziotto intervenuto per sedare una rissa

L'agente ha riportato contusioni guaribili in sette giorni

SIRACUSA – La polizia a Siracusa è intervenuta in via Piave, dove un 28enne tunisino aveva avuto una colluttazione, per motivi ancora poco chiari, con un suo connazionale. Durante il controllo l’extracomunitario è andato in escandescenze ed ha preso a calci e pugni gli agenti, che con molte difficoltà sono riusciti ad immobilizzarlo.

Uno degli agenti ha riportato contusioni guaribili in sette giorni, come anche lo stesso extracomunitario, che è stato denunciato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.