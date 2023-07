Sm Expo Catania, sfilate di clun e marchi d’epoca a Le Ciminiere

Venerdì, sabato e domenica

2' DI LETTURA

CATANIA – Esemplari anche rari di Abarth, Alfa Romeo e Maserati, oltre a diverse auto d’epoca, saranno protagoniste nelle sfilate in programma venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio nell’ambito di Sm Expo, l’esposizione di auto e moto ‘open air’ in programma presso il piazzale Rocco Chinnici (viale Africa), davanti al centro fieristico ‘Le Ciminiere’.

La manifestazione è organizzata dalla rivista Sicilia Motori. Le parate avranno inizio venerdì pomeriggio con le Alfa Romeo del ‘Catania Club’, che resteranno esposte dalle 15 del pomeriggio fino alle 19 della sera. Le stesse si potranno ammirare anche il sabato e la domenica mattina, dalle 9 alle 12:30. Il sabato pomeriggio sarà la volta del club Abarth Trinacria e delle auto d’epoca del ‘CT1’: le prime sfileranno a partire dalle 15:30 circa, mentre le seconde animeranno il pubblico presente a ‘Le Ciminiere’ dalle 17:30.

Domenica infine, oltre alle Alfa Romeo , sarà possibile ammirare le Maserati moderne del club ufficiale “Maseratisti Siciliani ” (ore 10:30 circa). Tutte le informazioni e i modelli di auto e moto esposti sul sito ufficiale dell’esposizione www.siciliamotori.it/sm – expo – 2023/ . SM Expo CT ha ottenuto il patrocinio del Comune di Catania e dell’Assemblea regionale siciliana (Ars).

Il Club Abarth Trinacria è nato nel 2017 a Messina ed è l’unico sodalizio siciliano riconosciuto dalla Casa dello Scorpione. Fa parte della community “The Scorpionship”, creata da Abarth per unire sotto un unico filone tutti i club ufficiali d’Italia e del mondo. Quello sici liano conta 245 soci, coinvolti in molteplici attività, tra cui raduni e viaggi in tutta l’Isola, giornate in pista, sfilate ed eventi per la solidarietà. Tra i modelli che sfileranno giorno 15 alle 15:30 ci saranno diverse 595, in allestimento “Competizione”, “Rivale ” e “Scorpione Oro”, e alcuni esemplari dell’indimenticata “124” .

Attivo dal 1994, il Club Maseratisti Siciliani è un’associazione no – profit che riunisce i possessori e gli appassionati del marchio del “Tridente”. La sfilata dei soci all’esposizione ‘firmata’ da Sicilia Motori è prevista domenica 16 a partire dalle 10:30 e comprenderà modelli attuali .

Il Catania Club Alfa Romeo – CT Car è un’associazione senza scopo di lucro aderente – l ’unico in Sicilia – al ‘Registro Italiano Alfa Romeo’ (RIAR). Da qualche mese è anche Federato Aci Storico. E’ attivo da gennaio 2018 e nasce da un’idea dell’attuale presidente , Orazio Giovanni Pennisi, per divulgare e condividere la passione per il marchio Alfa Romeo. Durante la tre giorni di SM Expo CT (venerdì 14 dalle 15, sabato 15 e domenica 16 dalle 9) verranno esposti 25 modelli tra cui una Giulia del ’69, una 2009 Spider, una 156 GTA 300 2 , una GT Junior 1600 e delle GTV , oltre che delle Spider 916.

Il club ‘CT1 Veicoli Storici’, fondato nel 1986 con sede a Catania, presso Piazza Michelangelo Buonarroti, riunisce persone e amici genuinamente appassionati di veicoli storici (auto, moto , velocipedi, carrozze e veicoli militari ), alcuni dei quali si potranno ammirare dalle 17:30 circa di sabato 15. L’associazione è apolitica, non ha scopo di lucro né finalità speculative, e si ispira ai principi dell’Asi cui è federato sin dal 1987. Ha la finalità di divulgare la passio ne e la conoscenza dei veicoli storici organizzando eventi e manifestazioni turistiche, nonché quella di promuovere scambi culturali con associazioni similari.