Smantellata piazza di spaccio nel Siracusano: in 6 finiscono in manette

Lo spaccio avveniva in casa, ma anche a bordo di moto e autovetture

SIRACUSA – I carabinieri hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora, nell’ambito di un’operazione antidroga su una piazza di spaccio di stupefacenti tra Augusta e Villasmundo, nel Siracusano. Gli indagati spacciavano presso le proprie abitazioni ma anche a bordo di auto e moto cocaina, hashish e marijuana.

A capo dell’organizzazione criminale un 53enne di Augusta che custodiva la cassa e curava i contatti con alcuni catanesi che rifornivano la piazza di spaccio attraverso corrieri di loro fiducia. Durante le indagini, i militari dell’Arma hanno arrestato uno dei corrieri impegnato in un viaggio di rifornimento con più di mezzo etto di cocaina purissima per la quale si aspettava il pagamento di 1400 euro.

Impegnati oltre 50 carabinieri, in collaborazione con i cinofili di Nicolosi e una squadra di Cacciatori di Sicilia di Sigonella.

In seguito alle perquisizioni sono stati trovati 1,5 kg di marijuana già essiccata, 800 gr di hashish, suddiviso in 8 panetti termosaldati, 5 piante di marijuana e 1.750 euro in contanti.