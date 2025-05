Soroptimist International Club, nuovi ingressi per l’associazione

L'annuncio dell'associazione guidata da Giovanna Scelfo

PALERMO – Dalla finanza alla medicina, dal managment negli enti pubblici al restauro ed alla tutela dei beni culturali alla giurisprudenza, le sette nuove professioniste che hanno fatto il loro ingresso al Soroptimist International Club di Palermo presieduto da Giovanna Scelfo, rappresentano le diverse categorie professionali e manageriali. Alcune di loro ricoprono posizioni apicali in settori tradizionalmente maschili, rompendo quello che viene definito “il tetto di cristallo”.

“Si tratta di professioniste – ha detto la presidente Giovanna – che hanno portato il loro personale contributo, ed è il valore aggiuto, nei settori in cui lavorano favorendo la crescita in termini di consapevolezza del potenziale delle donne in un mondo sempre più dinamico. Pronte a impegnarsi nella mission del Soroptimist che, su base volontaria, promuove l’avanzamento della condizione femminile e la piena realizzazione delle pari opportunità e dei diritti umani, attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione”.

Cinquantadue attualmente le socie del club di Palermo impegnate in diverse iniziative, dalla violenza di genere alla lotta al gender gap all’istruzione di qualità e alla formazione che all’unisono lavorano, sottotraccia, per costruire città e comunità sostenibili.

Le sette new entry declinano nel loro vissuto professionale la tenacia ,l’impegno e la volontà di perseguire i propri obiettivi, anche in ambiti a loro preclusi fino a qualche decennio fa. Si tratta di Serafina Buarné, laurea in Giurisprudenza, prima donna Segretario Generale della Città di Roma e della Città Metropolitana di Roma.

Milena Caldarella, laureata in Giurisprudenza, primo Direttore donna della Banca d’ Italia di Palermo; Eva Candela, laureata in Medicina e Chiururgia, socia della Società Italiana di Pediatria e della Società Italiana di Neonatologia e dal 2015 Formatore del Trattamento del Dolore Pediatrico.

Rosa Carpino, laurea in Economia e Commercio, ricopre oggi il ruolo apicale di Planning, Control e Contract Manager per Enel Global Service; Donata Guaia, laureata in Giurisprudenza, ha fatto parte del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e, per il suo impegno a favore della pace nelle sue diverse attività di volontariato, ha ricevuto lo scorso luglio, dalla Fondazione Federico II, l’Augustale Moneta della Pace.

Giuliana Guggino, laureata in Medicina e Chirugia, è Professore Ordinario del Policlinico Univeritario “Paolo Giaccone” di Palermo e dirigente medico e responsabile dell’Unità Operativa di Reumatologia del medesimo nosocomio.

Barbara Rappa, laureata in Architettura e successivo Master in Conservazione del Beni Culturali ed Archeologici, ha curato, tra l’altro, la Mostra Eterna Primavera, la Sicilia di Francesca di Carpinello presso la Fondazione Sicilia, a maggio, in occasione del 400esimo di Santa Rosalia, la mostra Impressionismo, fotogrammi di un viaggiatore visionario.