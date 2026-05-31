 Cagliari, sospetto caso di ebola: scatta il protocollo
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Sospetto caso di ebola a Cagliari, paziente trasportato in ospedale

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Era rientrato dall'estero
SANITÀ
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CAGLIARI – Protocollo per un sospetto caso di ebola scattato a Cagliari. Una persona è stata accompagnata in ospedale direttamente dalla sua abitazione.

Era rientrata dall’estero e ha accusato dei sintomi riconducibili al virus, che peraltro sono molto generici e riconducibili a molte infezioni: febbre, problemi gastrointestinali, debolezza.

Sul posto, a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale, che hanno transennato la strada in cui abita il paziente, per evitare contatti con altri cittadini.

Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell’abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato in ospedale all’ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Qui saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.

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