Il presidente Schifani: "Investiamo sul futuro della Sicilia"

Prende il via alle 12 di martedì 30 giugno la piattaforma online di Irfis FinSicilia dedicata al bando “South Working”, l’iniziativa finanziata dalla Regione Siciliana per favorire il rientro e la permanenza nell’Isola di lavoratori qualificati attraverso il lavoro agile.

La misura dispone di una dotazione complessiva di 54 milioni di euro, distribuiti nel triennio 2026-2028 con uno stanziamento di 18 milioni di euro per ciascun anno. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica e saranno esaminate seguendo l’ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Schifani: “Richiamiamo i nostri talenti”

“Stiamo investendo concretamente sul futuro della Sicilia – dice il presidente della Regione Renato Schifani – partendo proprio dal rientro dei nostri talenti, soprattutto i più giovani”, e “seguendo l’andamento del mercato del lavoro globale, valorizziamo il lavoro agile come strumento di sviluppo economico e sociale. Un percorso che contribuirà a rendere la Sicilia sempre più competitiva, innovativa e con un’economia forte e performante”.

L’obiettivo del provvedimento è incentivare l’occupazione stabile e favorire il lavoro da remoto svolto prevalentemente dal territorio siciliano.

Come funziona il contributo

L’incentivo è destinato alle aziende che assumono personale con contratto a tempo indeterminato oppure trasformano rapporti di lavoro a termine in assunzioni stabili, prevedendo lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in modalità agile dalla Sicilia.

Per ogni lavoratore assunto o stabilizzato è previsto un contributo di 30 mila euro, riconosciuto al datore di lavoro in cinque rate annuali da 6 mila euro ciascuna.

Sicilia, requisiti per il South Working

Possono accedere al beneficio i rapporti di lavoro avviati o trasformati a partire dal 9 gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge di Stabilità regionale.

Tra le condizioni richieste figura lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in smart working dalla Sicilia, con una presenza nella sede aziendale che non dovrà superare il 20% delle giornate lavorative annuali.

Il lavoratore dovrà inoltre essere residente in Sicilia al momento della concessione del contributo e mantenere il rapporto di lavoro agile per almeno cinque anni, nel rispetto delle modalità previste dall’avviso pubblico.