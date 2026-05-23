Spalletti “Mai pensato alle dimissioni, costruiremo una Juve forte”

TORINO (ITALPRESS) – Vincere il derby e aspettare buone notizie dagli altri campi. Ma Champions o meno, il progetto Juve andrà avanti e andrà avanti con Luciano Spalletti. Dopo il passo falso con la Fiorentina che ha forse definitivamente compromesso la corsa al quarto posto, il tecnico bianconero si aspetta domani dai suoi “una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna di quello che vuole l’importanza della partita, che è un derby. Mi aspetto una reazione corretta per una partita così importante”. Inevitabile, però, tornare sulle gare con Verona e Fiorentina che impediranno domani alla Juve di essere padrona del proprio destino. “Il rammarico non è per le partite che non siamo riusciti a vincere ma dove abbiamo fatto la prestazione, è semmai quello di non essere riusciti a essere noi stessi per quello che avevamo fatto vedere durante il nostro percorso”. Detto questo, però, “quello che abbiamo fatto insieme non diventa tutto sbagliato per una partita. Ci sono analisi più profonde che mi permettono di programmare il futuro in maniera meno emotiva. Programmare significa avere il coraggio di guardare oltre quello che può essere il risultato, c’è sempre un progetto dietro”.

E in questo senso il raggiungimento o meno della Champions non cambia le carte in tavola. “Non cambia assolutamente niente un punto in meno o in più. Vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che andiamo in Champions sia che non andiamo in Champions. E’ chiaro che siamo dispiaciuti per il risultato non fatto con la Fiorentina ma il traguardo non è una speranza, è una cosa concreta dentro il campo di domani: abbiamo solo una possibilità per raggiungere questo traguardo, vincere il derby”.

E per quanto riguarda il suo futuro, Spalletti fa chiarezza una volta per tutte. “Dimissioni? Mai passate per la testa. E non ho mai chiesto di parlare con nessuno. E’ tutto programmato, con Elkann, con la società, si parla tutte le settimane e ci incontreremo più volte per andare a ottimizzare una programmazione corretta per quello che ci vuole per il futuro. Ma il percorso che dobbiamo fare rimarrà invariato, sia in un modo che nell’altro. Non aspettatevi cambiamenti, non ci saranno – insiste l’allenatore della Juventus – Per quanto riguarda il mio rapporto con la società, c’è tutta l’intenzione di andare avanti insieme. Dal mio punto di vista è tutto a posto, io ho fiducia nella società e la società mi ha fatto vedere di assoluta fiducia in me. C’è la voglia di creare una squadra di livello, che possa dare la possibilità ai suoi tifosi di sentirsi protetti e di avere a che fare con una squadra importante. Il rapporto con Comolli? E’ semplice, stiamo insieme, parliamo. E’ chiaro che nel rapporto diventa fondamentale che io voglia partecipare alla creazione della futura squadra, ognuno dirà i propri punti di vista, può darsi che qualche volta ci si scontri ma tutto nel tentativo di fare una squadra sempre più forte”.

– foto Ipa Agency –

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