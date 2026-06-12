Sparatoria a Catania: feriti tre minorenni

Indagini della Squadra mobile

CATANIA – Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel Policlinico universitario e uno all’ospedale Cannizzaro.

Sparatoria a Catania

Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. Sul luogo della sparatoria, avvenuta in una delle piazze di spaccio nelle periferia di Catania, la polizia ha trovato una pistola.

L’ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Sull’accaduto indaga la Squadra mobile della Questura.