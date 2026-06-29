Il numero dei feriti è ancora da quantificare

Cinque persone hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 29 giugno a Stade, città della Bassa Sassonia, nel nord della Germania con circa 50 mila abitanti. L’episodio si è verificato intorno alle 13.15 all’interno di una struttura di assistenza ai minori. La polizia ha fermato due persone.

Sparatoria in Germania, la nota della polizia

“In una struttura di assistenza ai minori si è verificato un omicidio con diverse vittime. Allo stato attuale, cinque persone sono state ferite mortalmente mentre altre hanno riportato ferite”, si legge in un comunicato ufficiale della polizia di Stade.

Ed ancora: “Nel corso delle operazioni di ricerca e di intervento, sono state arrestate due persone sospettate di essere coinvolte nell’accaduto, tra cui il presunto autore degli spari. Indagini sui retroscena e sull’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso“.

Le vittime sarebbero tutte adulte

Secondo le prime informazioni disponibili, le cinque vittime sarebbero tutte adulte. Il numero complessivo dei feriti, invece, non è stato ancora definito con precisione.

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