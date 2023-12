Spari e auto in fiamme in mezzo al traffico: rapinato portavalori in Sardegna

Si sono vissuti momenti di terrore. Il bottino è da quantificare

Momenti di terrore questa mattina, lunedì 4 dicembre, lungo la Strada Statale 125 Orientale Sarda, nel Nuorese, in Sardegna. Un gruppo di malviventi ha assaltato un furgone portavalori in mezzo al traffico.

Lungo la strada si sono uditi spari, auto e camion dati alle fiamme che hanno generato tanta paura tra i passanti. Sul posto sono arrivate numerose forze dell’ordine e anche i soccorsi del 118, fortunatamente al momento non vengono segnalati feriti.

L’aggressione a colpi di arma da fuoco è avvenuta nei pressi del bivio per Tertenia, in Ogliastra. Sul posto si è alzata una colonna di fumo, l’assalto al portavalori inevitabilmente ha bloccato il traffico sulla statale che è andato in tilt.

La carreggiata è stata completamente bloccata da alcuni mezzi dati alle fiamme dai malviventi probabilmente per coprirsi la fuga dopo la rapina. Dopo aver sparato raffiche di mitra, infatti, i rapinatori hanno messo di traverso e incendiato auto e furgoni.

“Sono stati sparati molti colpi, siamo rimasti bloccati” hanno rivelato alcuni testimoni che erano nel traffico della mattina. Secondo le prime informazioni tra i mezzi incendiati dai rapinatori c’è lo stesso portavalori della Mondialpol. Al momento nessuna traccia dei rapinatori, da quantificare il bottino dell’assalto al portavalori.

Un altro assalto ad un portavalori si è verificato lungo l’A4, ma in questo caso i riflessi dell’autista hanno evitato il peggio ed evitato che i rapinatori mettessero a segno il colpo.