Tentata rapina da film con un tir di traverso sull’autostrada A-4

L'autista di un portavalori è riuscito a evitare il blocco. I rapinatori sono in fuga

MILANO – Tentata rapina alle 6.30 sull’autostrada A-4 Milano-Torino a un furgone portavalori diretto verso Torino. Il mezzo ha subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra

Lombardia e Piemonte, con un tir posto di traverso per bloccare le corsie. Ma l’autista del furgone è riuscito ad evitarlo e a dare l’allarme. I rapinatori sono in fuga.

Spari ed alcune auto in fiamme in Ogliastra, in Sardegna, nel corso di un assalto ad un altro portavalori sulla Statale 125. Una colonna di fumo si è levata sulla statale che al momento è stata bloccata. Non ci sarebbero feriti.

Un altro portavalori è stato rapinato oggi in Sardegna, dove sono stati dati alle fiamme dei furgoni e sparati diversi colpi di arma da fuoco.