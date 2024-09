Sparò all’addome a un 20enne, fermato un minorenne

Un 14enne deve rispondere di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso

NAPOLI – Tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso in concorso. Deve rispondere di questa accusa un 14enne che lo scorso 21 luglio, in compagnia di un 16enne, avrebbe sparato contro un 20enne tra via Foria e piazza Cavour, a Napoli, ferendolo gravemente all’addome.

Il 14enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella e dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Procura dei Minorenni partenopea. Il 16enne, già detenuto, è stato deferito.

Il giovane è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. La vittima venne trasportata in ospedale dove i sanitari, dopo avere riscontrato la ferita all’addome, decisero di operare d’urgenza.